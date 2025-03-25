Kızıl Goncalar İçin Final Kararı! 3 Bölüm Sonra Bitiyor

NOW TV’nin sevilen yapımı Kızıl Goncalar, ekran macerasını tamamlıyor. Gold Film imzalı dizinin 3 bölüm sonra final yapacağı açıklandı.

Dizinin Finali Ne Zaman?

Başlangıçtan itibaren iki sezon olarak planlanan Kızıl Goncalar, izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. Ömür Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Şükrü Necati Şahin'in senaryosunu yazdığı dizinin final tarihi belli oldu.

Son olarak 43. bölümüyle ekrana gelen dizide, Özcan Deniz’in hayat verdiği Doktor Levent'in vurulması sahnesi büyük yankı uyandırdı.

Final Bölümü İçin Geri Sayım Başladı

Dizi, Ramazan Bayramı nedeniyle haftaya yeni bölüm yayınlamayacak. Ancak 21 Nisan'da ekrana gelecek olan 46. bölümüyle final yapacak.