Kızıl Goncalar geri dönüyor! İşte yeni sezondan tüyolar

NOW’ın pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi ‘Kızıl Goncalar’, yeni sezonunun ilk bölümüyle bu akşam (30 Eylül Pazartesi) izleyicileriyle yeniden buluşacak

Kızıl Goncalar geri dönüyor! İşte yeni sezondan tüyolar
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 30-09-2024 17:53

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer aldığı, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Tolga Tekin, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci gibi birbirinden başarılı isimleri buluşturan ‘Kızıl Goncalar’ yeni sezonuyla bu akşam NOW’da seyircileri yeniden ekran başına kilitleyecek. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı efsane dizi, yeni sezona 'merhaba' diyecek. Peki Kızıl Goncalar izleyicisini yeni sezonda neler bekliyor?

İşte Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon fragmanları:



 

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