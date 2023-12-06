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Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi açıklandı

Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerini paylaştığı 'Kızıl Goncalar' dizisi, konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Gold Film tarafından üretilen ve Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği dizi, FOX kanalında 18 Aralık Pazartesi günü ekrana gelecek.

Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi açıklandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-12-2023 12:14

Seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alan 'Kızıl Goncalar', inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" kavramında anneliğin ve babalığın birleştirici gücüne vurgu yapıyor.

Heyecanla beklenen dizinin güçlü oyuncu kadrosunda, Özcan Deniz ve Özgü Namal'a Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Ömür Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı 'Kızıl Goncalar', FOX kanalında18 Aralık Pazartesi gün izleyiciyle buluşacak.