Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi açıklandı

Seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ile mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alan 'Kızıl Goncalar', inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" kavramında anneliğin ve babalığın birleştirici gücüne vurgu yapıyor.

Heyecanla beklenen dizinin güçlü oyuncu kadrosunda, Özcan Deniz ve Özgü Namal'a Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Ömür Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı 'Kızıl Goncalar', FOX kanalında18 Aralık Pazartesi gün izleyiciyle buluşacak.