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"Kızıl Goncalar" dizisinin tanıtımı yenilendi

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı "Kızıl Goncalar" dizisinin tanıtımında geçen Ahiler sözü, izleyicilerden gelen tepkilerle karşılandı. Yaşanan hassasiyet üzerine yapımcı firma Gold Film, tanıtımı yeniden düzenledi.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 30-11-2023 16:02

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı "Kızıl Goncalar" dizisinin salı günü yayınlanan ilk tanıtımı büyük yankı uyandırdı. Ancak dizinin hayali tarikatının ismi olarak kullanılan "Ahiler" kelimesi, Kırşehir halkının tepkisine neden oldu. Oluşan hassasiyet üzerine, yapım şirketi Gold Film hızla harekete geçti, tanıtımı yeniden düzenleyerek bir özür açıklaması yayınladı.

Dizinin yeni tanıtımı, "Ahiler" kelimesinin çıkarılmasıyla birlikte izleyiciyle buluştu. Yapım şirketi, yazılı bir açıklama yaparak, "Gold Film imzalı FOX’un yeni dizisi Kızıl Goncalar’ın yayınlanan ilk tanıtımında geçen ‘Ahiler’ kelimesinden dolayı tüm kamuoyundan ve Kırşehir halkından özür dileriz" ifadelerine yer verdi. Ahilik, Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesi üzerine Ahi Evran tarafından kurulan esnaf dayanışma teşkilatı olarak bilinir.

 

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