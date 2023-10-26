Kızıl Goncalar dizisinin sete çıkış tarihi değişti

Gold Film, FOX için üreteceği "Kızıl Goncalar" dizisi ile Özgü Namal ve Özcan Deniz'i bir araya getiriyor.

Dizinin senaryosu Necati Şahin tarafından yazıldı ve büyük bir merakla bekleniyor. Dizi, bugün başlaması planlanan çekimlerini mekan değişiklikleri nedeniyle cumartesi gününe erteledi. Oyuncular, uzun süre özel dersler alarak hazırlandılar ve dizi, etkileyici senaryosu ve karakterleriyle konuşulmaya ve tartışılmaya aday.

Özgü Namal, 9 yıl aradan sonra setlere geri dönüş yaparken, Özcan Deniz ise senaryoyu okur okumaz büyük etkilenmiş. Dizinin okuma provası bir hafta önce gerçekleştirildi. Oyuncu kadrosu, Şerif Erol (Suavi), Erkan Avcı (Sadi Hüdayi), Hazal Türesan (Beste), Duygu Sarışın (Hande), Selen Öztürk (Hasna), Sitare Akbaş (Birgül), Mert Yazıcıoğlu (Cüneyd), Mert Turak (Naim), Tuğrul Tülek (Seçkin), Asiye Dinçsoy (Müyesser), Mina Demirtaş (Zeynep), Esma Yılmaz (Mira), Zehra Kelleci (Feyza), Yakup Turgut (Arif) ve Mısra Tüfek (Esra) gibi büyük bir kadrodan oluşuyor. Ayrıca, Gürhan Elmalıoğlu (İdris) ve Hamdi Alkan (Başhekim) gibi isimler de dizide yer alacak