"Kızıl Goncalar" dizisine sürpriz bir isim katılıyor

NOW ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kızıl Goncalar'a yeni bir soluk ve heyecan verecek olan bir karakter dahil oluyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosu ile izleyiciden tam not alan diziye Melisa Doğu, Ayza Malikler karakteri ile bu akşam yayınlanacak bölümden itibaren dahil oluyor.







Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızıl Goncalar'ın başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer alırken, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Kızıl Goncalar seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar, her pazartesi saat 20.00’de NOW'da.