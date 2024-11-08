Kızıl Goncalar dizisine 'Çağla' geliyor!

NOW TV’nin pazartesi akşamları en çok izlenen yapımlarından Kızıl Goncalar, ikinci sezonunda heyecan verici bir transferle izleyicisini sevindirecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu dizinin ekibine başarılı oyuncu Pelin Ermiş katıldı. Dizide “Çağla” karakterine hayat verecek olan Ermiş, güçlü performansıyla Hande (Duygu Sarışın) ile kesişen yollarıyla dikkat çekecek.





Çağla karakterinin gelişinin ardından ilerleyen bölümlerde kocasının da diziye katılacağı öğrenildi. Yeni karakterlerin Kızıl Goncalar’a getireceği sürprizli hikaye örgüsü izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.