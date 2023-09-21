Advert

"Kızıl Goncalar" dizisine 3 yeni isim

Gold Film'in büyük merakla beklenen yapımı "Kızıl Goncalar" dizisi, 15 Ekim'de sete gitmek için hazırlanıyor.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 21-09-2023 18:04

Reytinglerde büyük başarı elde etmiş olan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, "Kızıl Goncalar" dizisinin yapımında yer alacak. Diziyi usta senarist Necati Şahin kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ödüllü isim Ömür Atay bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hikayelerin birleştiği dizi, Muhafazakar bir aileye sahip olan Meryem (Özgü Namal) ile ünlü bir profesörün oğlu olan idealist doktor Levent’in (Özcan Deniz) kızlarının hayatı etrafında dönüyor.

Dizi için 4 yeni oyuncu da katıldı. Hazal Türesan, doktor Levent’in eşi "Beste" karakterini, Mert Durak ise Meryem’in eşi "Naim" karakterini canlandıracak. Diziye uzun bir seçme sürecinin ardından Naim ve Meryem’in kızları Zeynep'i oynayacak oyuncu da belirlendi. 14 yaşındaki Mina Demirtaş, Zeynep karakterine hayat verecek.

Mert Yazıcıoğlu, dizinin önemli karakterlerinden biri olan "Cüneyd" rolünü üstlenecek, ve kilit bir rol olan Sadi Hüdai'yi ise güçlü oyuncu Erkan Avcı canlandıracak.

Selen Öztürk ise dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Hasna'yı canlandıracak. Yapımcı Faruk Turgut, dizinin büyük bir ilgiyle karşılanacağını ve ülke gündemine oturacağını söyledi. Ayrıca, başarılı oyuncu Asiye Dinçsoy da "Müyesser" karakteriyle dizide seyirci karşısına çıkacak.

Benzer Haberler
Kızıl Goncalar dizisine sürpriz bir isim katılıyor! Kızıl Goncalar dizisine sürpriz bir isim katılıyor!
"Asaf" dizisinde Burçin Terzioğlu'nun partnerini kim canlandıracak?
Yargı’da nefesler tutuldu! Yargı’da nefesler tutuldu!
Kızılcık Şerbeti 31. Bölümde Yeminler Bozulacak! Fatih Feci İntikamı Çok Konuşulacak Kızılcık Şerbeti 31. Bölümde Yeminler Bozulacak! Fatih Feci İntikamı Çok Konuşulacak
Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
Şahane Hayatım'ın ilk tanıtımı yayınlandı! Şahane Hayatım'ın ilk tanıtımı yayınlandı!
ÇOK OKUNANLAR
Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
  • 18-09-2023 11:35

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi
  • 20-09-2023 09:57

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi