"Kızıl Goncalar" dizisine 3 yeni isim

Reytinglerde büyük başarı elde etmiş olan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, "Kızıl Goncalar" dizisinin yapımında yer alacak. Diziyi usta senarist Necati Şahin kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ödüllü isim Ömür Atay bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hikayelerin birleştiği dizi, Muhafazakar bir aileye sahip olan Meryem (Özgü Namal) ile ünlü bir profesörün oğlu olan idealist doktor Levent’in (Özcan Deniz) kızlarının hayatı etrafında dönüyor.

Dizi için 4 yeni oyuncu da katıldı. Hazal Türesan, doktor Levent’in eşi "Beste" karakterini, Mert Durak ise Meryem’in eşi "Naim" karakterini canlandıracak. Diziye uzun bir seçme sürecinin ardından Naim ve Meryem’in kızları Zeynep'i oynayacak oyuncu da belirlendi. 14 yaşındaki Mina Demirtaş, Zeynep karakterine hayat verecek.

Mert Yazıcıoğlu, dizinin önemli karakterlerinden biri olan "Cüneyd" rolünü üstlenecek, ve kilit bir rol olan Sadi Hüdai'yi ise güçlü oyuncu Erkan Avcı canlandıracak.

Selen Öztürk ise dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Hasna'yı canlandıracak. Yapımcı Faruk Turgut, dizinin büyük bir ilgiyle karşılanacağını ve ülke gündemine oturacağını söyledi. Ayrıca, başarılı oyuncu Asiye Dinçsoy da "Müyesser" karakteriyle dizide seyirci karşısına çıkacak.