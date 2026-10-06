Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocukluk Hali Ortaya Çıktı!

Kıvanç Tatlıtuğ’un yıllar öncesine ait çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı. Sarışın saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken oyuncunun eski hali şaşırttı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocukluk Hali Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2026 23:10

Kıvanç Tatlıtuğ yıllardır yakışıklılığı ve kendine has tarzıyla ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri. Ünlü oyuncunun bu kez bugünkü hali değil çocukluk yıllarından kalan bir fotoğrafı gündeme geldi. Küçük Kıvanç’ın sarı saçları, mavi gözleri ve kocaman gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

Yıllar önce çekilen fotoğrafı görenler oyuncunun çocukluk haliyle bugünkü görünümü arasındaki benzerliği de fark etti. Özellikle gözleri ve yüz hatları Tatlıtuğ’un yıllar içinde çok fazla değişmediğini düşündürdü.

Küçük Kıvanç’ın Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Kıvanç Tatlıtuğ’un çocukluk dönemine ait fotoğrafı sosyal medyada yeniden ilgi gördü. Henüz küçük bir çocukken objektif karşısına geçen Tatlıtuğ sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çekiyor.

Fotoğraftaki neşeli hali ise ayrı bir detay. Küçük yaşlarda da yüzünden gülümsemesi eksik olmayan oyuncunun bu karesi hayranlarının ilgisini çekti.

Bugün Türkiye’nin en tanınan oyuncularından biri olan Tatlıtuğ’un yıllar önceki görüntüsünü görenler ister istemez “Çocukken de belliymiş” yorumunu yapabilecekleri bir tabloyla karşılaştı.

Yıllar Geçti, Bakışları Değişmedi

Çocukluk fotoğrafının en dikkat çeken taraflarından biri de Kıvanç Tatlıtuğ’un bugünkü görünümüyle taşıdığı benzerlik oldu. Aradan geçen uzun yıllara rağmen özellikle gözleri ve yüz ifadesi tanınmasını kolaylaştırıyor. Objektife bakan küçük Kıvanç’ın bugünkü haline dair izleri şimdiden taşıdığı görülüyor.

Hayranları Geçmişe Döndü

Kıvanç Tatlıtuğ’un çocukluk fotoğrafı ünlü oyuncunun kariyerinden bağımsız olarak özel hayatına dair de merak uyandırdı. Yıllar önceki bu kare ekranlarda görmeye alıştığımız Tatlıtuğ’un çocukluk dönemine küçük bir pencere açtı.

Kısacası yıllar geçmiş Kıvanç Tatlıtuğ büyümüş ama o tanıdık bakışlar ve gülümseme pek değişmemiş gibi görünüyor.

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