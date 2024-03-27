Kızıl Goncalar dizisinden olay yaratan fragman: 'Levent, sen Meryem'e aşıksın!'

Özgü Namal ve Özcan Deniz'i buluşturan Kızıl Goncalar dizisi Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Kızıl Goncalar 13. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Kızıl Goncalar 13. Bölüm 1. Fragmanı heyecan yarattı. Özcan Deniz'in canlandırdığı Doktor Levent karakteri ile Özgü Namal'ın hayat verdiği Meryem karakteri arasında ilk kez aşk yaşacaklarına dair bir imada bunuldu.

Kızıl Goncalar dizisinden olay yaratan fragman: 'Levent, sen Meryem'e aşıksın!'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-03-2024 15:55

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini koruyor. Dizinin merakla beklenen 13. bölümüne dair heyecan verici detaylar, yayınlanan fragman ile izleyicilere sunuldu. İlk fragmanda, Doktor Levent karakterini canlandıran Özcan Deniz ile Meryem karakterini hayat veren Özgü Namal arasında aşkın filizlenmeye başladığına dair ipuçları verildi.

Fragmanda, Levent'in eşi Beste'nin Levent'e yönelik "Sen onu seviyorsun. Aşıksın ona sen" şeklindeki ifadesi dikkat çekti.
 

Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm fragmanı, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı. Özellikle Özgü Namal ve Özcan Deniz'in canlandırdığı karakterler arasındaki ilişkinin nasıl gelişeceği merak konusu oldu. Dizinin takipçileri, Pazartesi akşamını sabırsızlıkla bekleyerek yeni bölümü izlemek için gün saymaya başladı.

İşte Kızıl Goncalar 13. Bölüm 1. Fragmanı

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