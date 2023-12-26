Kızıl Goncalar dizisindeki 'mantık önermesi' sosyal medyanın diline düştü!

FOX TV'de 18 Aralık tarihinde ilk kez yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal paylaşıyor.

Dizi, seküler Atatürkçü Levent (Özcan Deniz) ile tarikat gölgesinde çocuk yaşta evlendirilen Meryem'in (Özgü Namal) hikayesini anlatıyor.



Kızıl Goncalar yayınlandığı günden itibaren bazı çevrelerin tepkisiyle karşılaştı. Hatta dizinin bilboardlara asılan afişleri boyanarak üstleri kapatıldı. RTÜK de diziyle ilgili şikayetlerin olduğunu belirterek 'Kızıl Goncalar'ı incelemeye aldığını açıkladı.



Son olarak Aile Bakanlığı'na bağlı olan Okmeydanı Darülaceze'de gerçekleştiliren hastane çekimlerine izin verilmediği ve bu sebeple setin durduğu ortaya çıktı.



MANTIK ÖNERMESİ GÜNDEM OLDU!



Tüm yaşananların ardından 'Kızıl Goncalar' dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde yer alan bir sahne sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.



Dizide, Meryem karakterinin kızı Zeynep, kız çocuklarının okula gönderilmesi konusunu bir mantık önermesiyle tartıştı. Zeynep'in, tarikat lideri Efendi Hazretleri ile Levent karakterini canlandıran Özcan Deniz'in babasını oynayan Suavi arasında kurduğu önerme sonucunda her iki taraf da karşılıklı bir denklikle karşılaştı.



Dizinin sahnesinde diyalogda şu ifadeler yer aldı:

"Mantık önermesi… p=q… p=efendi hazretleri, q=suavi. p=Kapalı kızlar okulda okuyamaz, q=sadece açık kızlar okulda okuyabilir. Olan hep kızlara oluyor. Ne farkınız var? Aynısınız…"



İşte o sahne:



