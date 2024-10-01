Kızıl Goncalar dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verilen sahne gündem oldu!

Yeni sezonuyla izleyicilerle buluşan "Kızıl Goncalar" dizisi, son bölümünde dikkat çeken bir sahneyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin yayınlanan yeni bölümünde Mustafa Kemal Atatürk'ün unutulmaz sözlerine yer verildi ve bu sahne izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Atatürk'ün dizide yer alan sözleri şu şekildeydi:

"Beni inkar edeceksiniz. Hatta bühtanla yad edeceksiniz. Hint’e, Yemen’e ve Mısır’a giden fikirlerim, orada filizlenerek gelip sizi boğacaktır."

Bu etkileyici sözler, diziyi izleyenler arasında büyük yankı uyandırdı ve özellikle sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.



