Kızıl Goncalar 23. bölüm 2.tanıtım videosu yayınlandı!

Başrollerini Özgü Namal ve Özcan Deniz'in paylaştığı, NOW TV’nin sevilen dizisi “Kızıl Goncalar”, 23. bölüm 2. tanıtım videosunu yayınladı. Büyük bir heyecanla beklenen yeni bölüm, 21 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

Dram ve aşk dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen “Kızıl Goncalar”, yeni bölümüyle yine heyecanı doruğa taşıyacak. Özellikle Özgü Namal ve Özcan Deniz’in başarılı performansları ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken dizi, her hafta milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

Merakla beklenen 23. bölümde neler olacağını görmek için Pazartesi akşamı NOW ekranlarını kaçırmayın!