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Kızıl Goncalar 2. Bölüm 2. Tanıtım Videosu Yayınlandı!
FOX’un yepyeni dizisi “Kızıl Goncalar”ın 2. bölüm 2. tanıtım videosu yayınlandı. “Kızıl Goncalar”, yeni bölümüyle 25 Aralık Pazartesi saat 20.00’de FOX'ta.
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Yayın Tarihi : 22-12-2023 15:40
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