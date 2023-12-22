Kızıl Goncalar 2. Bölüm 2. Tanıtım Videosu Yayınlandı!

FOX’un yepyeni dizisi “Kızıl Goncalar”ın 2. bölüm 2. tanıtım videosu yayınlandı. “Kızıl Goncalar”, yeni bölümüyle 25 Aralık Pazartesi saat 20.00’de FOX'ta.

Kızıl Goncalar 2. Bölüm 2. Tanıtım Videosu Yayınlandı!
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Yayın Tarihi : 22-12-2023 15:40
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