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Kıymeti bilinmiyor ama tam bir bardağı bile şifa deposu

Doğada kendiliğinden yetişen ve yabani ot olarak bilinen ısırgan otu, çıplak elle dokunulduğunda ciltte yanma hissi oluşturduğundan ısırgan otu olarak biliniyor. Ancak ısırgan otunun kıymeti bilinmeyen bir şifa deposu olduğu ortaya çıktı.

Kıymeti bilinmiyor ama tam bir bardağı bile şifa deposu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-09-2023 21:23

Isırgan otu doğada kendiliğinden yetişir ve doğadan toplanır. Dolayısıyla yabani ot olan ısırgan otu oldukça zengin bir besin maddesi içeriğine sahiptir. A, C ve K gibi vücuda çok faydalı vitaminlerin yanında demir, kalsiyum magnezyum gibi mineralleri de bolca içerir.

Anti-enflamatuar özelliği bulunan ısırgan otu, vücuttan iltihabın atılmasında büyük rol oynar. Bu sebeple enfeksiyona bağlı hastalıklarla birlikte alerji oluşumunu da önlediği belirlenmiştir.

Eski zamanlarda saman işlerinde çalışanların yakalandığı alerji durumlarında ısırgan otu kullanıldığı biliniyor. Geleneksel olarak bir çok alanda kullanılan ısırgan otu, bu sebeple üzerinde ciddi araştırmalar yapılır hale geldi.

Yapılan araştırmalar neticesinde, burun akıntısı, hapşırma, öksürme, kaşıntı gibi yakınmaları bulunan bazı kişilere ısırgan otu verilmiş ve bu şikayetlerin büyük ölçüde engellendiği görülmüştür. Bu çalışmada da anlaşılacağı gibi, ısırgan otu alerjik etkiyi yok ediyor.

Isırgan otu üzerinde yapılan başka bir araştırmada, erkelerde oluşan prostat bezi büyümesi oluşan hastalara ısırgan otu özü verilmiştir. Bu hastalarda büyüyen prostat bezinde küçülme olduğu gözlenmiştir.

Isırgan otu üzerinde çalışan bazı uzmanlar, ısırgan otunun içeriği bakımından diyabet hastalığına iyi gelebileceğini düşündüklerini açıkladı. 

Ağrı kesici özelliği olduğu da bilinen Isırgan otunun ezilerek elde edilen krem formu, özellikle kreçlenme ağrısı çeken bireylere cilt üzerinden sürme yoluyla uygulandığında ağrıların dindirilmesinde yardımcı olduğu görülmüştür.

Cilt sağlığını da destekleyen ısırgan otu, cildi besliyor, nemlendiriyor ve çok daha sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmanızı sağlıyor.

Isırgan otu fayda sağlaması istenen bölgeye göre farklı şekillerde kullanılabilir. Ezilerek elde edilen özü doğrudan krem şeklinde uygulanabilir. Ayrıca çorbası da yapılan ısırgan otu, çay formunda da tüketilebilir.

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