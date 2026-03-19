Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Projesinde Partner Arayışı Krize Dönüştü

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer alacağı Dönence dizisinde kadın başrol krizi yaşanıyor. Türk televizyon tarihinin en yüksek bütçeli dijital projelerinden biri olarak hazırlanan yapım, oyuncu kadrosunda yaşanan gelişmeler nedeniyle gündemde yer alıyor.

Disney+ platformu için planlanan ve 8 bölümden oluşması beklenen dizide, kadın başrol oyuncusu konusunda yaşanan ayrılıklar projeyi zor durumda bıraktı.

Pınar Deniz Projeden Ayrıldı

Dizide Kıvanç Tatlıtuğ’un partneri olarak ilk etapta Pınar Deniz ile anlaşma sağlandı. Ancak oyuncu, kariyer planları doğrultusunda projeden ayrılma kararı aldı.

Pınar Deniz’in, ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni film teklifini kabul etmesiyle birlikte önceliğini sinema projelerine verdiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından dizide kadın başrol arayışı yeniden başladı.

Burcu Biricik’ten Olumsuz Yanıt

Yapım ekibi, Pınar Deniz’in ayrılığı sonrası vakit kaybetmeden Burcu Biricik ile görüşmelere başladı. Ancak kulislere yansıyan bilgilere göre Biricik, senaryo ve çekim takvimini değerlendirdikten sonra projeye katılmama kararı aldı.

Bu gelişmeyle birlikte dizinin çekim planı bir kez daha ertelendi.

Çekim Takvimi Askıya Alındı

Kadın başrol oyuncusu konusunda yaşanan belirsizlik, yapım sürecini doğrudan etkiledi. Üst üste gelen olumsuz yanıtlar sonrası dizinin çekim takvimi askıya alındı.

Yapım ekibinin yeni bir isimle anlaşma sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Bütçesiyle Dikkat Çekiyor

“Dönence” dizisi, yalnızca oyuncu kadrosuyla değil, bütçesiyle de gündemde yer alıyor. Kulis bilgilerine göre Kıvanç Tatlıtuğ’un projeden bölüm başı 4 milyon TL kazanacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Pınar Deniz’in de bölüm başı 3 milyon TL’ye anlaşma sağladığı konuşuluyor. Bu rakamlar, dizinin yüksek bütçeli yapımlar arasında yer alacağını gösteriyor.