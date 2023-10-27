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Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi ilk kez konuştu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisindeki bir yatak odası sahnesi büyük yankı uyandırmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Aslan karakterinin soyunduğu sahne, sosyal medyada geniş şekilde tartışılmıştı. Bu konuyla ilgili olarak ünlü aktörün eşi Başak Dizer ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi ilk kez konuştu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2023 14:34

Aile dizisi Salı akşamları ekranlarda ve izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya üstlenirken, bir yatak odası sahnesi geniş yankı uyandırmıştı.

 

Kıvanç Tatlıtuğ, Aslan karakterini canlandırırken, Serenay Sarıkaya Devin rolünde. İkinci evliliklerini gerçekleştiren bu çiftin yatak odasındaki sahne tartışmaları da beraberinde getirdi. Başak Dizer Tatlıtuğ ise bu sahne ve benzeri konular hakkında açıklamalarda bulundu.

 Başak Dizer Tatlıtuğ "Aile dizisindeki kıyafet değiştirme sahnesi çok konuşuldu. Böyle sahneleri yasaklıyorsunuz diye haberler çıkıyor" sorusuna "Hiç öyle şeyler yok. Biz açık açık bunu konuşuyoruz zaten" yanıtını verdi.

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