Kıvanç Tatlıtuğ'un üstü çıplak hali olay olmuştu! Eşi ilk kez konuştu

Aile dizisi Salı akşamları ekranlarda ve izleyicilerden yoğun ilgi görüyor. Dizinin başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya üstlenirken, bir yatak odası sahnesi geniş yankı uyandırmıştı.





Kıvanç Tatlıtuğ, Aslan karakterini canlandırırken, Serenay Sarıkaya Devin rolünde. İkinci evliliklerini gerçekleştiren bu çiftin yatak odasındaki sahne tartışmaları da beraberinde getirdi. Başak Dizer Tatlıtuğ ise bu sahne ve benzeri konular hakkında açıklamalarda bulundu.



Başak Dizer Tatlıtuğ "Aile dizisindeki kıyafet değiştirme sahnesi çok konuşuldu. Böyle sahneleri yasaklıyorsunuz diye haberler çıkıyor" sorusuna "Hiç öyle şeyler yok. Biz açık açık bunu konuşuyoruz zaten" yanıtını verdi.