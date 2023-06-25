Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ilk defa görüntülendi

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, geçtiğimiz günlerde ilk defa kameraların karşısına geçti. Ünlü çift, Yalıkavak'ta alışveriş yaparken görüntülenince büyük ilgi odağı oldu. Dikkatleri üzerine çeken Efe'nin, babası Kıvanç Tatlıtuğ'a olan benzerliği ise dikkat çekti.

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, mutlu bir birliktelik sürdürüyor. 2016 yılında evlenen çift, 2022 yılında dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile aile mutluluğunu taçlandırdı. Ancak, çift, genellikle özel hayatlarını kameralardan uzak tutmayı tercih ediyor. Bu nedenle, Kurt Efe'nin ilk kez görüntülenmesi, hayranları için büyük bir sürpriz oldu.

Yalıkavak'ta gerçekleştirdikleri alışveriş sırasında objektiflere yakalanan Tatlıtuğ ve Dizer çifti, sakin ve keyifli bir görüntü sergiledi. Efe, babasına olan benzerliğiyle dikkatleri çekti ve hayranların sevgisini kazandı.