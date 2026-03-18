Kıvanç Tatlıtuğ'un Evindeki Gizli Oda! 150 Parçalık Koleksiyonu Şoke Etti.

Ekranların hem yeteneği hem de yakışıklılığıyla hayran bırakan ismi Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatına dair bugüne kadar pek bilinmeyen bir hobisini ilk kez paylaştı. Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile gözlerden uzak, huzurlu bir yaşam süren ünlü oyuncu, katıldığı bir programda samimi bir itirafta bulunarak koleksiyoner yönünü gözler önüne serdi.

"Koku Seviyorum": Devasa Parfüm Koleksiyonu

Tatlıtuğ, kendisine yöneltilen "İhtiyacın olmasa bile aldığın şeyler oluyor mu?" sorusuna verdiği yanıtla hayranlarını şaşırttı. Lüks ve estetiğe olan düşkünlüğüyle bilinen oyuncu, koku dünyasına olan merakını şu sözlerle dile getirdi:

"Bir itirafta bulunayım; parfüm. Aşağı yukarı 150 tane parfümüm var, koku seviyorum."

Ünlü oyuncunun evinde koruduğu bu 150 parçalık dev koleksiyon, sosyal medyada "Kıvanç'ın imza kokusu hangisi?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

En Büyük Korkusu: Yalnızlık

Sadece hobilerinden değil, duygusal dünyasından da bahseden Tatlıtuğ, en insani korkusunu paylaştı. Işıltılı hayatına ve geniş çevresine rağmen yakışıklı oyuncu, en çok yalnız kalmaktan korktuğunu ifade etti. Bu samimi itiraf, sanatçının aile hayatına neden bu kadar sıkı sıkıya bağlı olduğunu da bir kez daha kanıtlamış oldu.