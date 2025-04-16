Kıvanç Tatlıtuğ’un Dubai Tatili Olay Yarattı! Hayranları Etrafını Sardı

Kıvanç Tatlıtuğ Dubai tatilinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Eşi ve oğluyla geçirdiği anlar sosyal medyada olay oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Dubai Tatili Olay Yarattı! Hayranları Etrafını Sardı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-04-2025 09:02

Kıvanç Tatlıtuğ, hem başarılı oyunculuğu hem de sosyal medyada sergilediği doğal halleriyle gündemden düşmüyor. Son olarak ailesiyle birlikte Dubai’ye tatile giden yakışıklı oyuncu, burada da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ailesiyle Tatilin Tadını Çıkardı

41 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ, yoğun dizi setlerinden fırsat buldukça ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bu kez rotasını Dubai’ye çeviren oyuncu, eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte kısa bir tatil molası verdi. Tatil boyunca objektiflere yansıyan karelerde ailece oldukça mutlu oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Dubai sokaklarında dolaşırken hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Tatlıtuğ, adeta etrafını saran kalabalıkla yürümekte zorlandı. Oyuncuyla fotoğraf çektirmek isteyen hayranları, sosyal medyada da bu anları paylaşarak büyük etkileşim aldı. Yoğun ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarına olan samimi yaklaşımıyla bir kez daha gönülleri fethetti.

Kariyeri ve Sosyal Medya Paylaşımlarıyla Gündemde

Gümüş’,  ‘Menekşe ile Halil’, ‘Aşk-ı Memnu’ ve ‘Kuzey Güney’ gibi efsaneleşmiş yapımlarda rol alan Tatlıtuğ, kariyerindeki başarılarıyla takdir toplamaya devam ediyor. Oyuncunun 4,7 milyon takipçili Instagram hesabı, hem tatil kareleri hem de set arkası görüntülerle adeta bir hayran arşivi gibi.

Aile Hayatında da Oldukça Mutlu

2016 yılında Paris’te modacı Başak Dizer ile dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 2022 yılında oğlu Kurt Efe’nin doğumuyla ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Hem özel hayatındaki denge hem de iş hayatındaki başarı, oyuncuyu hayranları için ayrıcalıklı bir konuma taşıyor.

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