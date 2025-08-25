Kıvanç Tatlıtuğ’un Büyük Acısı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yakın dostu Halit Yukay’ın ölüm haberiyle derin bir üzüntü yaşıyor. Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize açılan Yukay’ın teknesi parçalanmış halde bulunmuştu. 19 gün süren arama çalışmaları sonucunda ise 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerden Büyük Çaba

Tatlıtuğ, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere sosyal medya hesabından teşekkür etti. Oyuncu, “Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ve KIYEM4 botu mürettebatının katkılarıyla, Samsun, İzmir, Yalova ve Çanakkale bölgelerinden gelen Deniz Polisi ve Polis Kurbağa Adam ekiplerinin gayretleriyle arkadaşımız Halit Yukay’a dün ulaşıldı. Bulunduğu derinlikten çıkartılabilmesi için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyadan Paylaştı

Tatlıtuğ ayrıca, Sahil Güvenlik, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ekiplerine teşekkür ederek “Emeği geçen herkese minnettarız” dedi. Çalışmaların sürdüğü bölgeden fotoğraflar paylaşan oyuncu, dostunu kaybetmenin derin acısını takipçileriyle paylaştı.

Halit Yukay 43 Yaşında Hayatını Kaybetti

43 yaşında yaşamını yitiren Halit Yukay’ın kaybı, sanat ve iş dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Daha önce arama çalışmalarına katılan ve tanık sıfatıyla ifade veren Kıvanç Tatlıtuğ, dostunun ardından gösterdiği duyarlılıkla da dikkat çekti.