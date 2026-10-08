Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sosyal Medya Açıklaması: "Canım Öyle İstedi Gittim Kitap Okudum"

Organize İşler: Karun Hazinesi galasında konuşan Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyayı neden kapattığını, evindeki olayı ve muhabirden dilediği özrü açıkladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sosyal Medya Açıklaması:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-10-2026 09:33

Türk sinemasının ve televizyon ekranlarının en çok konuşulan, başarılı projeleriyle her daim adından söz ettiren yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ uzun süre sonra kameralar karşısına geçti. Kadrosunda yer aldığı merakla beklenen Organize İşler: Karun Hazinesi filminin galasında şıklığıyla göz kamaştıran ünlü oyuncu basının karşısına geçerek ağustos ayında kapattığı sosyal medya hesaplarından Göktürk'teki evinde yaşanan talihsiz olaya ve havalimanında yaşadığı gerginliğe kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Sosyal Medyayı Neden Kapattı?

Geçtiğimiz ağustos ayında yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını ani bir kararla tamamen kapatarak dijital dünyadan uzaklaşan Tatlıtuğ bu hamlesinin ardında gizli bir neden arayanlara net bir yanıt verdi. Kararının arkasında herhangi derin veya dramatik bir hikaye olmadığını belirten başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Yani onun altını böyle dramatik bir hikayeye bağlamaya gerek yok, açık ve net konuşayım. Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum."

Dijital detoksun kendisine çok iyi geldiğini belirten ünlü oyuncunun bu samimi ve rahat tavrı galadaki izleyicilerden ve hayranlarından tam not aldı.

Göktürk'teki Olayda Son Durum

Öte yandan Göktürk'teki evinde meydana gelen ve Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev'in yaralanmasıyla sonuçlanan olay hakkında da ilk kez net konuşan Kıvanç Tatlıtuğ çalışanına sahip çıktı. Olayın mahiyetine dair ilerleyen günlerde detaylı bilgi vereceğini belirten oyuncu şunları söyledi:

"Önemli bir konu bu, bu arada. Bugünün anlamını, önemini ve heyecanını bölmek istemiyorum. Kendisi benim çalışanım olmadığı gibi kendisinin her anlamda hukuken, manevi olarak, karakter ve mizacı olarak her anlamda yanındayız, yanında olmaya da devam ediyoruz. Bu kadar. İlerleyen zamanlarda özellikle bu konunun takipçisi olarak sizlere bilgi vereceğim. Arkadaşımızın durumu gayet iyi. Çok keyifli bir haber. Bugünün keyfine yakışan haberi size vermek istedim."

Muhabirden Canlı Yayında Özür Diledi

Geçtiğimiz ay havalimanında çocuklarının fotoğrafını çeken bir muhabire gösterdiği sert tepkiyle günlerce magazin gündeminden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ galada bu konuyla ilgili de zeytin dalı uzattı. Aile mahremiyetine ve özellikle oğulları Kurt Efe'ye karşı olan hassasiyetini her fırsatta dile getiren oyuncu muhabirden şu sözlerle özür diledi:

"Gecenin bir saati, cep telefonuyla herhangi bir vatandaşın oğlumun fotoğrafının çekmesi... Bu durum ile ilgili hassasiyetimi hepiniz biliyorsunuz. Seni de sıradan bir vatandaş zannettim. Herkesi kameralı görmeye alışkın olduğum için öyle bir tepki gösterdim. Kalbini kırdıysam senden özür diliyorum."

Stil danışmanı eşi Başak Dizer ile 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan ve 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan çiftin mutluluğu devam ederken Tatlıtuğ'un galadaki hem kariyerine hem de özel yaşamına dair açıklamaları magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

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