Kıvanç Tatlıtuğ'dan Organize İşler: Karun Hazinesi İtirafı: "Bitmesini Hiç İstemiyorum!"

Organize İşler: Karun Hazinesi filminde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ set ortamı hakkında konuştu. Ünlü oyuncu "Bitmesini hiç istemiyorum" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Organize İşler: Karun Hazinesi İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 11:44

Türk sinemasının ve televizyon ekranlarının en popüler isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ merakla beklenen yeni projesi Organize İşler: Karun Hazinesi hakkında yaptığı samimi ve çarpıcı açıklamalarla magazin gündemine oturdu. Set ortamından duyduğu büyük mutluluğu dile getiren ünlü oyuncu projenin kendisi için sadece profesyonel bir iş olmadığını vurguladı.

Gülmekten Sahneleri Çekemedik

Çekimleri devam eden Organize İşler: Karun Hazinesi setinde son derece keyifli anlar yaşadıklarını belirten Tatlıtuğ çalışma ortamındaki neşeyi şu sözlerle anlattı:

"Sette kendim gülebildim, arkadaşlarımla beraber güldük, bazen gülmekten sahneleri çekemedik. Gülmek kadar ruhu besleyen başka hiçbir şey yok."

"Ruhumu Besleyen Bir Proje Bitmesini Hiç İstemiyorum"

Kariyerindeki pek çok iddialı projeye rağmen bu filmin kendisi için ayrı bir yerde durduğunu ifade eden başarılı oyuncu duygularını şu samimi ifadelerle dile getirdi:

"Bu proje bana bunu ziyadesiyle yaşattığı için bitmesini hiç istemiyorum. Profesyonel taraftan değil ruhumu besleyen taraftan konuşuyorum."

Set ekibiyle kurduğu dostluk ve çekimlerdeki eğlenceli atmosferin her gününe yansıdığını belirten Kıvanç Tatlıtuğ'un bu sözleri sinemaseverler ve hayranları tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şimdiden vizyon için büyük bir heyecan yaratan Organize İşler: Karun Hazinesi hem güçlü kadrosu hem de set arkasındaki bu neşeli ve pozitif enerjisiyle adından uzun süre söz ettireceğe benziyor.

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