Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kurt Efe dövmesi!

Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, önceki akşam Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi.





Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden yakışıklı oyuncu, “Baba olduktan sonra hayatınızda neler değişti?” sorusuna, “Çok keyifli arkadaşlar. Çok şey değişti hayatımda. Düşünce yapısından tut, sabah kalkışlarım bile başka bir şekilde oluyor yani. Hayat her anlamda müşterek, eşimle hayatı paylaşıyoruz. Seve seve yarım ediyorum. Her anı bambaşka bir tecrübe. Çok güzel bir duygu” yanıtını verdi.





Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe’nin doğduğu gün oğlunun elini tutarken çektirdiği fotoğrafı koluna dövdürdüğü görüldü.