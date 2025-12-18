Kıvanç Tatlıtuğ’dan Ekranlara Dönüş Müjdesi: "Yeni Projelerle Tekrar Beraberiz!"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yapımcı Kerem Çatay ile Etiler'de görüntülendi. Yeni projelerle ekranlara döneceğinin müjdesini veren Tatlıtuğ, "Yakında birlikteyiz" dedi.

Yayın Tarihi : 18-12-2025 13:01

Türk televizyon ve sinemasının dev ismi Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Ay Yapım’ın patronu ünlü yapımcı Kerem Çatay ile Etiler’de gerçekleştirdiği sürpriz görüşme sonrası hayranlarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Kerem Çatay ile "Zirve" Toplantısı

Başarılı oyuncu, Etiler’deki bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Yanında ünlü yapımcı Kerem Çatay ile görüntülenen Tatlıtuğ’un keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Kariyerine verdiği kısa aranın ardından yeni sezon için hazırlıklara başladığını belirten yakışıklı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, bir ara verdik. Şu an Kerem ağabeyle beraberiz. İyiyim, keyfim yerinde. Yakın zamanda yeni projelerle tekrar birlikte olacağız."

2026 İçin "Kaosuz Bir Yıl" Dileği

Ayaküstü sohbetinde samimi açıklamalarda bulunan Tatlıtuğ, yeni yıl mesajını da ihmal etmedi. Yaklaşan yeni yıl için huzur ve mutluluk dileyen sanatçı:

  • Huzur Temennisi: "Kaosun olmadığı, herkesin mutlu olduğu bir yıl diliyorum."

  • Teşekkür: Soruları yanıtladıktan sonra basın mensuplarına teşekkür ederek aracına bindi.

Tatlıtuğ ve Çatay’ın bu "iş yemeği", kulislerde ikilinin efsaneleşen projelerine (Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney) yenisini ekleyeceği şeklinde yorumlandı.

