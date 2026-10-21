Berfin Ant’tan Eski Sevgilisine Şok Suçlama! Boğazımı Sıktı

Oyuncu ve model Berfin Ant ile iş insanı eski sevgilisi Özgür A. arasında yaşandığı öne sürülen olay yargıya taşındı. Genç oyuncu eski sevgilisinin kendisini tehdit ettiğini ve boğazını sıktığını iddia ederek savcılığa başvurdu. Üstelik Ant’ın iddiasına göre tehditler olayın yaşandığı yerde kalmadı ve telefon görüşmesinde de devam etti. Ancak eski sevgilisinin de bu suçlamalara karşı farklı bir açıklaması var.

Etiler’de Karşı Karşıya Geldiler

İddiaya göre Berfin Ant bir arkadaşıyla Etiler’deki bir eğlence mekânına gitti. Bir süre sonra eski sevgilisi Özgür A. da aynı mekâna geldi. Gece saat 01.50 civarında mekândan ayrılan Ant’ın yanına Özgür A.’nın bir arkadaşı yaklaşarak ikisinin konuşması gerektiğini söyledi.

Ancak Ant eski sevgilisiyle görüşmek istemediğini belirtti. Bunun üzerine yaşananlar tarafların savcılığa sunduğu dilekçelere de yansıdı.

“Boğazımı Sıktı, Beni Tehdit Etti”

Berfin Ant’ın şikâyet dilekçesinde anlattıklarına göre mekândan uzaklaşmaya çalıştığı sırada Özgür A. peşinden geldi ve kendisini tehdit etti. Ant eski sevgilisinin daha sonra kendisini tutarak elleriyle boğazını sıktığını öne sürdü.

O sırada yanında bulunan arkadaşının bir taksi durdurarak olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Ant yaşananların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek eski sevgilisinden şikâyetçi oldu.

Oyuncu, tehditlerin telefonla da sürdüğünü iddia ederek eski sevgilisinin kendisine “Sana İstanbul’u dar edeceğim bu şehirde sana rahat vermeyeceğim” dediğini ileri sürdü.

Özgür A.’dan Karşı Hamle Geldi

Olayın diğer tarafı Özgür A. ise iddiaları kabul etmedi. Avukatı aracılığıyla savcılığa dilekçe sunan iş insanı kendisine yöneltilen tehdit ve fiziksel saldırı suçlamalarını reddetti.

Özgür A. yaşanan olayda sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan kişinin kendisi olduğunu savundu. Ayrıca dilekçesinde Berfin Ant’ın iddialarını doğrulayan herhangi bir bulgu bulunmadığını öne sürdü.

Böylece tarafların birbirini suçladığı olay yargıya taşınmış oldu. İddiaların doğruluğu ve olayın nasıl geliştiği ise yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.