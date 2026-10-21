Feyza Civelek’ten Aşk İtirafı! “Prensimi Daha Bulamadım”

Feyza Civelek aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Kariyerinin önceliği olduğunu söyleyen oyuncu “Prensimi daha bulamadım” dedi!

Feyza Civelek’ten Aşk İtirafı! “Prensimi Daha Bulamadım”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2026 21:14

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle tanınan Feyza Civelek aşk hayatıyla ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu hem lüks otomobiliyle hem özel hayatına dair samimi sözleriyle dikkat çekti. Şimdilik kariyerine odaklandığını söyleyen Civelek gönlündeki kişinin henüz karşısına çıkmadığını da açıkça dile getirdi. Ünlü oyuncunun “Prensimi daha bulamadım” sözleri ise merak uyandırdı.

“Arabam Nazara Gelmesin”

Nişantaşı’nda objektiflere yakalanan Feyza Civelek lüks otomobili hakkında konuşurken biraz temkinli davrandı. Arabasını çok sevdiğini söyleyen oyuncu nazar değmesinden çekindiği için bu konuda fazla konuşmak istemediğini belirtti.

Civelek “Arabam nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum. Bu tarz arabayı seviyordum” dedi. Otomobil kullanırken dikkatli olduğunu da özellikle vurgulayan oyuncu hız yapmadığını ve trafikte tehlikeli davranışlardan uzak durduğunu anlattı. Yani sevdiği arabasının keyfini çıkarıyor ama güvenliği de elden bırakmıyor.

Tatilden Detoks Yaparak Döndü

Yoğun temposuna kısa bir mola veren Feyza Civelek tatilini ailesi ve arkadaşlarıyla geçirdiğini söyledi. Hem yurt dışına gittiğini hem memleketini ziyaret ettiğini anlatan oyuncu tatil dönüşünde kendisini yenilenmiş hissettiğini belirtti.

Civelek “Ailemle ve arkadaşlarımla yurt dışına ve memlekete gittim. Detoks yaparak döndüm. Tatil güzeldi” ifadelerini kullandı. Görünen o ki oyuncu iş temposuna dönmeden önce kendisine güzel bir mola vermiş.

“Prensimi Daha Bulamadım”

Gelelim en merak edilen konuya: Aşk hayatına! Feyza Civelek şu sıralar önceliğinin kariyeri olduğunu söylese de kalbinin kapılarını tamamen kapatmış değil.

Oyuncu “Aşk kısmet. Beni hak eden insanla olmak istiyorum. Prensimi daha bulamadım. Ruh eşimi istiyorum” diyerek nasıl bir ilişki istediğini anlattı.

Civelek’in sözlerinden anlaşılan sırf bir ilişkisi olsun diye biriyle birlikte olmak istemediği. Oyuncu kendisini gerçekten hak eden ve ruhunun uyuştuğu kişiyi bekliyor. Şimdilik kariyerine odaklanan Civelek’in aradığı aşkın ne zaman karşısına çıkacağı ise merak konusu.

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