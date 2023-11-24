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Kıvanç Tatlıtuğ'dan bomba espri! Kırdı geçirdi

Kıvanç Tatlıtuğ'un, "Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı Behlül karakterinin unutulmaz yüzme sahnesi hakkında yaptığı espri, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve gündem oldu. Ünlü oyuncunun yaptığı bu espri, izleyiciler arasında konuşulan bir konu haline geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan bomba espri! Kırdı geçirdi
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 24-11-2023 17:23

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'daki Behlül karakterinin meşhur yüzme sahnesi hakkında yaptığı espri, sosyal medyada geniş yankı buldu. Ünlü oyuncunun, Beren Saat ile 13 yıl sonra bir projede yeniden bir araya gelmeleri ve İbrahim Selim'in Ajaba programına konuk olmalarıyla ilgili şakalaştıkları anlar, izleyiciler arasında konuşulan bir konu haline geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un, Aşk-ı Memnu dizisindeki havuza atladığı sahne için İbrahim Selim'in "Bu hangi yüzme stili?" sorusuna verdiği esprili yanıt dikkat çekti:

"ADANA’DA KANALDA YÜZMEYEN ADAM ANLAMAZ"

“Şu yüzüşü, Adana’da kanalda yüzmeyen adam anlamaz. Bunun özel bir adı var; Boğmaca olimpiyatları serbest stil."


 

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