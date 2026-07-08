Kıvanç Tatlıtuğ Ve Üç Kez Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu Karşı Karşıya!

Türk sinema ve televizyon dünyasının en karizmatik, başarılı jönlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ hız ve motor sporlarına olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu Superbike Dünya Şampiyonası'nda tam üç kez zafere ulaşarak ülkemizin gururu olan dünyaca ünlü motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu ile pistte bir araya gelerek özel bir antrenman gerçekleştirdi. İki dev ismin hız, adrenalin ve yüksek performans dolu bu özel buluşması her iki tarafın da sosyal medya hesaplarından paylaştığı karelerle hayranlarına duyuruldu. Kısa sürede internet dünyasında ve spor-magazin sayfalarında büyük yankı uyandıran fotoğraflarda motor sporlarının efsane ismi Kenan Sofuoğlu da yer aldı.

MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu unvanını elinde bulunduran gururumuz Toprak Razgatlıoğlu Kıvanç Tatlıtuğ ile olan bu heyecan verici karesini sosyal medyada "El Turco" ifadeleriyle not düşerek paylaştı. Yakın dostunun bu paylaşımına karşılık veren karizmatik oyuncu Tatlıtuğ ise Razgatlıoğlu'na "Let's go champ! (Hadi gidelim şampiyon!)" sözleriyle iddialı ve motive edici bir yanıt verdi.

Kenan Sofuoğlu Pisti'nde Nefes Kesen Anlar

Hız tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz ay da Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ünlü Kenan Sofuoğlu Pisti'ni ziyaret etmişti. Burada dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve onun sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan yetenekli küçük oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya gelmişti. Henüz 7 yaşında olmasına rağmen direksiyon başındaki muazzam yeteneğiyle dünyayı kendine hayran bırakan Zayn'ın kullandığı arazi aracına binen ünlü aktör sürüş öncesinde "Zayn lütfen bana acı" ifadelerini kullanarak espri dolu anlar yaşatmıştı. Zayn'ın sürüş yeteneğini dijital dünyada da yakından ve hayranlıkla takip ettiğini belirten başarılı oyuncu küçük şampiyonun internetteki tüm sürüş videolarını adeta ezbere bildiğini dile getirmişti.

Değişmeyen Tek Şey; Kıvanç Tatlıtuğ Aurası

ATV aracının direksiyonuna geçerek adeta şov yapan 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu aracı iki tekerlek üzerine kaldırarak ünlü oyuncuya adrenalin ve heyecan dolu anlar yaşatmıştı. Kenan Sofuoğlu oğlunun ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bu nefes kesen aksiyon dolu videosunu 5.2 milyon takipçisinin bulunduğu resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımın altına düşülen "Nefes kesen o anlarda bile değişmeyen tek şey; Kıvanç Tatlıtuğ aurası" notu, internet dünyasında binlerce beğeni ve yorum alarak haftanın en çok konuşulan içerikleri arasındaki yerini aldı.