Sanat Dünyası Şokta! Usta Oyuncu Ruhsar Gültekin İkinci Kez Beyin Kanaması Geçirdi!

Ruhsar Gültekin aniden gelişen ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle sevenlerini ve sanat camiasını derin bir endişeye sevk etti. Edinilen bilgilere göre başındaki şiddetli ağrı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki oyuncunun yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan usta sanatçının sağlık durumu tüm yakınları ve hayranları tarafından büyük bir hassasiyetle takip ediliyor.

İlk Müdahale Sonrası İkinci Kez Beyin Kanaması Geçirdi ve Ameliyata Alındı

Yaşadığı şiddetli baş ağrısını ve kusma şikayetini ilk etapta kronik migren atağı olarak değerlendiren Ruhsar Gültekin'in hastanede gerçekleştirilen detaylı klinik kontrollerinde durumun çok daha ciddi olduğu anlaşıldı. Küçükçekmece Acıbadem Atakent Hastanesi'nde hemen tedavi altına alınan oyuncunun ilk müdahale neticesinde kanamasının durdurulduğu öğrenilmişti. Ancak tedavi süreci hastanede devam ederken usta oyuncunun talihsiz bir şekilde ikinci kez beyin kanaması geçirdiği saptandı. Durumun akut hale gelmesi üzerine acil olarak ameliyata alınan Gültekin'in operasyonunun başarılı geçtiği doktorları tarafından açıklandı.

Parla Şenol Acı Haberi Paylaştı

Sanat dünyasını yasa boğan bu üzücü gelişmeyi usta oyuncunun yakın dostu Parla Şenol sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Şenol yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak hayranlarından dua istedi:

"Canımız Ruhsar Gültekin beyin kanaması sonrasında ameliyat oldu ve şu an Küçükçekmece Acıbadem'de yoğun bakımda. Tüm dualarım onunla ve ailesiyle."

Ameliyat Sonrası 48 Saatlik Kritik Süreç Başladı

Başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakım ünitesine stabilize edilen usta tiyatrocunun hekimleri tarafından 48 saatlik kritik bir izleme sürecine alındığı bildirildi. Bu sürenin olumlu ve stabil ilerlemesi halinde sağlık ekiplerinin usta oyuncuyu yavaş yavaş uyandırmayı planladığı aktarıldı. Ekran izleyicisinin son olarak 2022 yılında yayınlanan popüler gençlik ve romantik komedi dizisi Senden Daha Güzel'deki Ayşen karakteriyle büyük bir beğeniyle takip ettiği Ruhsar Gültekin'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden gelecek yeni haberler sabırsızlıkla bekleniyor.