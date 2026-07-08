Mine Tugay'ın Sosyal Medya Paylaşımları: "Taş Duvarlar, Açık Pencere ve Biraz Ben"

Ünlü oyuncu Mine Tugay sosyal medya hesabından "Taş duvarlar, açık pencere ve biraz ben" notuyla yeni bir fotoğraf paylaştı. Tugay'ın estetik pozu büyük beğeni topladı.

Mine Tugay'ın Sosyal Medya Paylaşımları:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2026 15:51

Türk sinema ve televizyon dünyasının en beğenilen, zarafeti ve duruşuyla her zaman adından söz ettiren oyuncularından Mine Tugay sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği estetik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram dünyasında milyonlarca takipçisi bulunan ve paylaştığı her içerikle kısa sürede yüksek etkileşim oranlarına ulaşan başarılı aktris doğal ve dingin atmosferdeki yeni pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Net, çabasız ve sanatsal duruşuyla dikkat çeken ünlü güzel son gönderisinde kullandığı minimalist ve derinlikli ifadeyle magazin gündeminde yine kendine geniş yer buldu.

Kendi tarzını yansıtan ve adeta bir tablonun içinden fırlamış gibi duran fotoğraf karesini kişisel hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, bu estetik karesinin altına şu vizyoner ve şiirsel notu ekledi: "Taş duvarlar, açık pencere ve biraz ben."

Doğal Güzelliği ve Tarzıyla Takipçilerini Büyüledi

Her projesindeki oyunculuk başarısının yanı sıra sosyal medyadaki güçlü duruşu, zarafeti ve fit görünümüyle de genç nesle örnek olan Mine Tugay bu son paylaşımında da doğal ışık ve rustik bir mimari fon tercih etti. Taş duvarların nostaljik dokusu ile açık pencereden süzülen dinginliği kendi aurasıyla birleştiren usta sanatçı abartıdan uzak şıklığıyla bir kez daha tam not aldı. Paylaşımında sergilediği dingin ve net tavır internet dünyasında dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum alarak haftanın en çok konuşulan magazin manşetleri arasındaki yerini almayı başardı.

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