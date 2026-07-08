Danilo Zanna Lüks Cipiyle Kaza Yaptı! Görüntüler Hızla Yayıldı

Ekranların sevilen ve sempatik şefi Danilo Zanna İstanbul Göktürk'te talihsiz bir trafik kazası geçirdi. Yaklaşık bir hafta önce büyük bir heyecanla satın alıp teslim aldığı lüks cipi trafikte seyir halindeyken arkadan gelen bir iş makinesinin çarpmasıyla hasar gördü. Kazanın hemen ardından İtalyan şef Danilo Zanna aracında meydana gelen hasarın boyutunu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Ünlü ismin hasarlı cipini görüntülediği o anlara ait video sosyal medya platformlarında kısa sürede büyük dikkat çekerek internet dünyasında hızla yayıldı.

Maddi Hasarla Atlatılan Kazada Yaralanan Olmadı

Şef Danilo Zanna'nın yaklaşık 10 milyon TL'lik lüks aracına arkadan gelen bir iş makinesi çarptı.



• Danilo Zanna'nın aracını 1 hafta önce teslim aldığı öğrenildi. pic.twitter.com/Z7eDViR3n1 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) July 8, 2026

Talihsiz kazanın ardından olay yerinden edinilen bilgilere göre herhangi bir yaralanma veya sağlık problemi yaşanmadı. Masterchef Türkiye programında jüri üyeliği yapan ünlü şef Danilo Zanna ve iş makinesi sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza şans eseri yalnızca maddi hasarla sonuçlandı. Danilo Zanna'nın lüks cipini 1 hafta önce teslim aldığı öğrenildi. Göktürk'te yaşanan bu hareketli dakikalar ve kaza sonrası ortaya çıkan görüntüler televizyon kulislerinde ve magazin sayfalarında haftanın en çok konuşulan, en çok paylaşılan manşetleri arasında ilk sıralara yerleşti.

Sosyal medyada sevenleri Danilo Zanna'ya "geçmiş olsun" mesajları gönderdi.