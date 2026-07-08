Nebahat Çehre Tatilde: Usta Oyuncu Bodrum Yalıkavak Sahillerinde Güneşin Tadını Çıkarıyor

Usta oyuncu Nebahat Çehre yaz tatilini geçirmek üzere gittiği Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı. Siyah mayosuyla şezlongda güneşlenen Çehre şıklığıyla dikkat çekti.

Nebahat Çehre Tatilde: Usta Oyuncu Bodrum Yalıkavak Sahillerinde Güneşin Tadını Çıkarıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2026 14:22

Türk sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden biri olan Nebahat Çehre yaz sezonunun yorgunluğunu atmak üzere soluğu Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum'da aldı. Yıllara meydan okuyan güzelliği, kendine has tarzı ve her zaman asaletini koruyan duruşuyla adından söz ettiren efsane oyuncu Yalıkavak'ta konakladığı lüks otelin plajında objektiflere yansıdı. İlerleyen yaşına rağmen her zaman fit ve bakımlı görüntüsüyle genç nesle taş çıkaran usta sanatçı sakin ve huzurlu bir gün geçirerek tatilin keyfini çıkardı.

Siyah Mayosuyla Şıklığından Ödün Vermedi

Bodrum Yalıkavak'ın eşsiz deniz manzarasına karşı konumlanan plajda gün boyu vakit geçiren Nebahat Çehre plaj şıklığıyla da göz kamaştırdı. Şezlongunda dinlenmeyi ve güneşin tadını çıkarmayı tercih eden usta oyuncu siyah bir mayo giymeyi tercih etti. Her dönem modaya yön veren ve çabasız şıklığın simgelerinden biri olan Çehre sıcak havaya rağmen asil duruşunu sahil kenarında da net bir şekilde gözler önüne serdi.

Denize Girmek Yerine Şezlongda Dinlenmeyi Tercih Etti

Ege sahillerinin tadını çıkaran güzel oyuncu gün boyunca serin sulara kendini bırakmak yerine şezlongunda vakit geçirmeyi yeğledi. Uzun süre şezlongunda güneşlenen etrafındaki sakin atmosferin tadını çıkaran ve dinlenen usta isim kendisini görüntüleyen kameralara her zamanki net ve karizmatik tavrıyla yansıdı. Yeni projeleri ve televizyon dünyasındaki sarsılmaz yeriyle magazin gündeminden hiçbir zaman düşmeyen efsane aktris, Bodrum'daki bu doğal ve dingin tatil anlarıyla internet dünyasında ve magazin sayfalarında haftanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

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