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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi olay oldu

Sosyal medyayı sarsan bir gelişme: Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisindeki uçakta geçen romantik sahne büyük yankı uyandırdı. Tatlıtuğ ile Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde romantik anlar yaşarken hostes tarafından yakalanma anları, gündemde önemli bir konu haline geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-11-2023 11:22

Sosyal medyayı sarsan bir gelişme: Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin finaline yaklaşırken, her bölümü izleyiciler tarafından konuşulmaya devam ediyor. Aile dizisinde, uçak tuvaletinde geçen romantik sahne ise özellikle dikkat çekti.

 

 

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başarılı performans sergilediği dizide, Devin ve Aslan karakterlerinin uçak tuvaletinde yaşadığı sevişme anları, hostes tarafından basılmasıyla eğlenceli bir hal aldı. Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Finaline az bir süre kalan Aile dizisi, izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor ve özellikle Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un performansı izleyicileri ekran başına çekiyor.

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