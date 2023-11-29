Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaletinde sevişme sahnesi olay oldu

Sosyal medyayı sarsan bir gelişme: Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinin finaline yaklaşırken, her bölümü izleyiciler tarafından konuşulmaya devam ediyor. Aile dizisinde, uçak tuvaletinde geçen romantik sahne ise özellikle dikkat çekti.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başarılı performans sergilediği dizide, Devin ve Aslan karakterlerinin uçak tuvaletinde yaşadığı sevişme anları, hostes tarafından basılmasıyla eğlenceli bir hal aldı. Bu olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Finaline az bir süre kalan Aile dizisi, izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor ve özellikle Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un performansı izleyicileri ekran başına çekiyor.