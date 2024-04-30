Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlunun keyifli anları!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile yedi yıldır mutlu bir evlilik sürdürürken, 4,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından oğlu Kurt Efe ile birlikte verdiği pozları peş peşe paylaştı.

Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği 'Natural Mystic' şarkısı eşliğinde Instagram'da yayınladı. Oyuncunun hayranları, baba-oğul ikilisinin keyifli anlarını ve içten ilişkilerini görmekten büyük bir mutluluk duydu ve Tatlıtuğ'un paylaşımlarına beğeni ve yorumlarla karşılık verdi.

Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı. Baba ile oğul arasındaki bu güçlü bağ, hayranları tarafından sıcak bir şekilde karşılandı ve birçok takipçi tarafından sevgiyle kucaklandı.