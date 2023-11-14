Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’li "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin fragmanı yayınlandı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrollerini paylaştığı, uzun süredir beklenen Netflix filmi "İstanbul İçin Son Çağrı"nın resmi fragmanı yayınlandı. Film, New York sokaklarında geçen keyif dolu bir yolculuğa davet ederken, ilişkilere farklı bir bakış açısı sunuyor.

OGM Pictures tarafından üretilen ve 24 Kasım'da dünya genelinde sadece Netflix'te yayınlanacak olan filmin yönetmenliğini Gönenç Uyanık üstlenirken, senaryo Nuran Evren Şit'e ait. Hikaye, İstanbul'dan New York'a giden Serin ve Mehmet'in havaalanında tesadüfen karşılaşmalarını ve New York'ta geçirdikleri heyecan dolu, baştan çıkarıcı bir geceyi anlatıyor. Ancak, Serin ve Mehmet'in evli olmaları gibi tek bir sorunları vardır.



