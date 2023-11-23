Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'e Bihter filmi sorulunca bakın ne dediler?

24 Kasım'da Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak olan "İstanbul İçin Son Çağrı" filminin galası, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in katılımıyla gerçekleşti. İkilinin uyumu büyük ilgi gördü ve filmle ilgili merak edilen yorumlar da soruldu. Tatlıtuğ ve Saat, Bihter filmiyle ilgili sorulara cevap verirken, filmi henüz izlemediklerini ancak en kısa sürede izleyeceklerini ifade ettiler.

Beren Saat, gülerek izlemediği yanıtını verirken, Kıvanç Tatlıtuğ her işin farklı bir dinamiğe sahip olduğunu ve bu tür projelerin defalarca uyarlanabileceğini belirtti. İkilinin 13 yıl sonra bir araya gelmesi, hayranlarını heyecanlandırdı.



