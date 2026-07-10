Megastar İspanya Sahillerinde: Tarkan'dan "Ibiza'dan Selamlar" Paylaşımı

Türk pop müziğinin küresel gururu, her adımı, şarkısı ve sahne şovuyla milyonları peşinden sürükleyen Megastar Tarkan yoğun geçen dünya ve Türkiye turnelerinin ardından soluğu dünyanın en ünlü tatil cennetlerinden biri olan Ibiza'da aldı. Yaklaşık altı yıllık uzun bir aranın ardından ocak ayında İstanbul'da başlattığı görkemli konser serisi ve ardından 6 Haziran'da Ankara'da verdiği devasa ücretsiz halk konseriyle hayranlarıyla hasret gideren usta sanatçı sezonun yorgunluğunu Akdeniz’in mavi sularında atıyor.

Şu sıralar İspanya'nın dünyaca ünlü adası Ibiza'da lüks bir tekne tatili yapan 53 yaşındaki Megastar güneşin ve denizin keyfini çıkarırken bu çabasız ve neşeli anlarını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede internet dünyasını sallayan fotoğraflara başarılı sanatçı net bir dille "Ibiza'dan selamlar" notunu düştü.

Kuliste Radikal Karar: Yaz İmajı Takipçilerden Tam Not Aldı

Ibiza'nın eşsiz koylarında enerji depolayan Tarkan geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Dortmund kentinde verdiği kapalı gişe açık hava konserinin ardından imajında da radikal bir değişikliğe gitmişti. Konser biter bitmez saçlarını makasın altına bırakan ünlü popçu yeni kısa saçlı tarzını sosyal medyadan şu sözlerle paylaşmıştı: "Sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?"

Yeni yaz imajıyla çıktığı Ibiza tatilinde fit görüntüsü ve enerjisiyle gençlere taş çıkartan Tarkan'ın bu son sahil paylaşımları dijital platformlarda dakikalar içinde yüz binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Pop müzik dünyasının sarsılmaz ikonu Akdeniz'den yansıyan bu sıcak ve samimi yaz karesiyle haftanın en çok konuşulan en yüksek etkileşimli magazin manşetleri arasındaki yerini bir kez daha gururla aldı.