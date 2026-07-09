Ruhsar Gültekin İçin Hastaneden Beklenen Açıklama Geldi!

Beyin kanaması sonrası ameliyata alınan Ruhsar Gültekin'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden ilk resmi açıklama geldi. Son durumu sevenlerini umutlandırdı.

Ruhsar Gültekin İçin Hastaneden Beklenen Açıklama Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 23:00

Usta oyuncu Ruhsar Gültekin'in beyin kanaması geçirdiği haberi dün hem sanat camiasını hem sevenlerini büyük endişeye sürükledi. Apar topar hastaneye kaldırılan başarılı oyuncu vakit kaybedilmeden ameliyata alındı. Kritik operasyonun ardından yoğun bakımda tedavisi devam ederken herkes gelecek iyi haberi beklemeye başladı. Beklenen ilk resmi açıklama ise tedavi gördüğü hastaneden geldi.

Süreç Nasıl Başladı?

Edinilen bilgilere göre Ruhsar Gültekin şiddetli baş ağrısı ve peş peşe yaşadığı kusma şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurdu. İlk anda rahatsızlığın migren olabileceğini düşündüğü belirtilse de yapılan detaylı kontrollerde beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

Tedavi süreci devam ederken doktorlar kanamayı kontrol altına almak için hızla müdahalede bulundu. Ancak tetkikler sırasında yeni bir kanama tespit edilince ekip vakit kaybetmeden yeniden harekete geçti ve başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Hastaneden İlk Resmi Açıklama Geldi

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Hamdi Karakayalı tarafından yapılan açıklamada Ruhsar Gültekin'in ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi. Operasyon sırasında kanama boşaltıldı ve gerekli tıbbi müdahaleler uygulandı.

Yoğun bakımda tedavisi süren oyuncunun bir süre uyandırılarak nörolojik değerlendirmesinin yapıldığı bilincinin açık ve stabil olduğu ifade edildi. Tedavi planı kapsamında yeniden uyutulan Gültekin'in sağlık durumunun uzman ekip tarafından yakından takip edildiği açıklandı.

Sevenlerinden Destek Mesajları Yağıyor

Ruhsar Gültekin'in sağlık durumu açıklanır açıklanmaz sosyal medyada geçmiş olsun mesajları peş peşe gelmeye başladı. Oyuncu Parla Şenol da yaptığı paylaşımda arkadaşının durumunun stabil olduğunu kısa süreli uyandırıldığında verilen tepkilerin olumlu görüldüğünü belirtti.

Uzun yıllardır tiyatro, televizyon ve seslendirme dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Ruhsar Gültekin özellikle "Kuruntu Ailesi", "Yasemince", "Dadı", "Çiçek Taksi" ve "Şirinler"de hayat verdiği Şirine karakteriyle hafızalara kazındı. Sevenleri şimdi umutla sağlık durumuyla ilgili gelecek yeni haberleri bekliyor.

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