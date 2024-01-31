Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'yi terk mi ediyor? İlk kez konuştu!

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddiaları ortaya atıldı. Ancak, Kıvanç Tatlıtuğ, bu iddialara son verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'yi terk mi ediyor? İlk kez konuştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-01-2024 17:50

Ünlü aktör Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile ilgili Londra'ya taşınacaklarına dair çıkan haberlere karşı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tatlıtuğ, yaptığı açıklamada Londra'ya taşınma haberlerini yalanladı ve bu tür haberlere itibar edilmemesini istedi. Türkiye'deki film, dizi ve reklam projeleri nedeniyle çalışmalarına burada devam edeceğini vurguladı.

Sosyal medya paylaşımında Tatlıtuğ şu ifadeleri kullandı: “Ülkeden kaçıyorlar, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar" haberinin doğru olmadığını belirtmek isterim. Hayır, taşınmıyoruz. Film, dizi ve reklam projelerim Türkiye'de devam ediyor ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum henüz 21 aylık. Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin. Sevgiler"

Ayrıca, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisi, dün akşam ekranlara veda etti.

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