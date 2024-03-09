Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyayı dövme yaparak şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğ, dikkat çekici dövmeleriyle bilinen bir isim olarak bu kez dövme yaptırırken çekilen anları sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşım, oyuncunun anlık olarak gündeme oturmasına neden oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyayı dövme yaparak şaşırttı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-03-2024 14:51

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Sık sık yakın arkadaşlarıyla olan karelerini paylaşan Tatlıtuğ, bu kez yaptığı paylaşımla hayranlarını şaşırttı.

Tatlıtuğ, bir dövme sanatçısına dövme yaptırma anlarını sosyal medyada paylaştı. Bu anlar kısa sürede gündem oldu ve hayranlarının dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun dövme yaptırma kararı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Paylaşılan videonun ardından sosyal medya kullanıcıları, Kıvanç Tatlıtuğ'a övgüler yağdırdı. "Her iş geliyor elinden", "Bir işi de beceremez mi" gibi yorumlar, Tatlıtuğ'un cesur ve farklı bir adım atmış olmasını takdir ettiler.

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