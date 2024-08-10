Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!

Ay Yapım ve Kıvanç Tatlıtuğ bu defa ilk Türk gangster olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatını dizi projesi olarak hayata geçirmek için bir araya gelecek. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bu projede Ay Yapım’la birlikte ortak yapımcı olacak.

Kıvanç Tatlıtuğ öyle bir rolle dönüyor ki... Yer yerinden oynayacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2024 14:38

1960'larda banka soygunları ile olduğu kadar halk arasında zekası ve karizmasıyla da büyük bir ilgi odağına dönüşen ve “ilk Türk gangster” olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatı ekrana taşınacak. Dijital mecraya dizi olarak hazırlanan projenin senaryosunu Levent Cantek yazacak. Projenin en büyük sürprizlerinden biri ise Kıvanç Tatlıtuğ’un yapım şirketi Kampeon ile projede yapımcı ünvanıyla yer alacak olması. 

 

Türkiye'nin suç tarihine ilk banka soyguncusu olarak damga vuran, sadece işlediği suçlarla değil renkli ve çalkantılı yaşamıyla da halkın büyük ilgisini kazanan Necdet Elmas'ın hayatı, ekranlara taşınıyor. Necdet Elmas’ın oğlu Yıldırım Elmas’ın “Babam Gansterdi Ama Ben Çocuktum” isimli biyografisinden yola çıkılarak tasarlanan bu yeni proje, izleyicilere 1960’lı yılların Türkiye’sinde başlayan sürükleyici ve renkli bir suç draması sunacak. İzleyicileri Necdet Elmas'ın suç dolu dünyasına götürecek dizi, Elmas'ın İstanbul'un sokaklarında banka soyan bir gangstere dönüşmesinden hapishane yıllarına, dönemin önde gelen figürleriyle kurduğu ilgi çekici bağlarına ve ailesiyle olan dramatik ilişkilerine uzanan çalkantılı yaşamını gözler önüne serecek. 

 

Türkiye suç tarihinin en ilginç ve heyecan verici hikayelerinden birini dönemin toplumsal ve kültürel yapısını da titizlikle ele alarak ekrana taşımaya hazırlanan Ay Yapım ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yapım şirketi Kampeon bu projede yapımcı olarak birlikte çalışacaklar.

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