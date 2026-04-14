Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe’nin Okul Ücreti Dudak Uçuklattı: Tam 1.6 Milyon TL

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe için eğitim planlarını netleştirdi. Uzun süredir Londra'ya taşınacakları konuşulan ünlü çift, çocuklarının eğitimi için İstanbul sınırları içerisinde kalmaya karar verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Eğitim Tercihi

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer, oğulları Kurt Efe’nin geleceği için önemli bir adım attı. 2016 yılında Paris’te evlenen ve 2022 yılında ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, eğitim konusunda tercihlerini İstanbul’dan yana kullandı. Daha önce basında yer alan Londra’ya yerleşme iddialarının aksine, çiftin çocuklarını Türkiye’deki prestijli bir okulda okutacağı kesinleşti. Bu karar, ünlü ailenin hayranları tarafından ilgiyle karşılandı.

Kurt Efe İçin Okul Kurası Heyecanı

Minik Kurt Efe, İstanbul’daki çok talep gören özel bir okulun öğrenci alım kurasına dahil oldu. Yapılan çekiliş sonucunda adı çıkan Kurt Efe, böylece prestijli bir kurumda eğitim alma hakkı kazandı. Haberi alan Kıvanç Tatlıtuğ, vakit kaybetmeden kayıt işlemlerine başladı. Ünlü baba, oğlunun okul hayatına en iyi şartlarda başlaması için tüm detaylarla bizzat ilgilendi. Okulun sağladığı imkanlar ve eğitim kalitesi, çiftin bu kararı almasında büyük rol oynadı.

Rekor Eğitim Ücreti Peşin Ödendi

Oğullarının 2026-2027 eğitim dönemi için hazırlıklara şimdiden başlayan aile, ciddi bir bütçeyi gözden çıkardı. Kurt Efe’nin bir yıllık okul masrafı olan 1 milyon 609 bin 91 TL + KDV tutarındaki bedel, Tatlıtuğ tarafından hemen ödendi. Bu yüksek tutar, özel okul piyasasındaki fiyat artışlarını bir kez daha gündeme getirdi. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ, oğlunun eğitimi için hiçbir masraftan kaçınmayarak kayıt sürecini başarıyla tamamladı. 4 yaşına girmeye hazırlanan Kurt Efe, önümüzdeki dönemde İstanbul'daki bu seçkin okulda ders başı yapacak. Çift, bu hamleyle birlikte Türkiye’deki yerleşik hayatlarını sürdüreceklerini de kanıtlamış oldu.