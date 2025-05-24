Kıvanç Tatlıtuğ, Nikâh İçin Barcelona'da!

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, yakın arkadaşlarının nikâh töreni için İspanya’nın Barcelona şehrine gitti. Ünlü çift, nikâh töreninin gerçekleştiği Türkiye Başkonsolosluğu’nda görüntülendi.

Nikâh Kıyan Değil, Şahit Oldular

Bazı sosyal medya paylaşımları çiftin tekrar evlendiği yönünde yanlış anlaşılmalara neden oldu. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Tatlıtuğ çifti, kendi nikâhlarını değil; yakın dostları Zeynep Üner ile Ali Deveci’nin nikâh törenine katıldı. Çift, 2016 yılında Paris'te evlenmişti.

Samimi Halleriyle Dikkat Çektiler

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, nikâh töreninde samimi halleriyle dikkat çekti. Ünlü çiftin mutlu anları, dostluklarının ne kadar içten ve sağlam olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Barcelona’daki kareler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.