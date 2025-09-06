Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay’ın Cenazesinde Gözyaşlarını Tutamadı

Kıvanç Tatlıtuğ, yakın dostu Halit Yukay’ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı. İş, sanat ve spor dünyasından ünlü isimler törene katıldı.

Ünlü iş insanı Halit Yukay, trajik bir kazanın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan Yukay’ın kullandığı tekneye, 4 Ağustos’ta Balıkesir Erdek açıklarında bir gemi çarpmıştı. Günlerce süren arama çalışmalarının ardından Yukay’ın cansız bedeni, 19 gün sonra denizin 68 metre derinliğinde bulundu.

Cenazeye Ünlü İsimler Katıldı

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen cenaze, İstanbul’a getirildi. Bugün Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde, Yukay’ın eşi Rania Stypa Yukay ve çocukları taziyeleri kabul etti.

Törene iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ, yakın dostu olan Halit Yukay’ın cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Tatlıtuğ, süreç boyunca sosyal medya üzerinden dostu için yardım çağrıları yapmış ve gelişmeleri yakından takip etmişti. Törende ayrıca Seda Bakan ve eşi Ali Erel, iş insanı Ali Dürüst gibi isimler de hazır bulundu.

Halit Yukay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenaze namazı öğle vakti kılındıktan sonra, Halit Yukay’ın naaşı Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedildi. Sevenleri, iş dünyasındaki dostları ve ünlü isimler, onun ardından dualar ederek gözyaşı döktü.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, cenazede gözyaşlarını tutamadı ve dostunu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Tören, duygusal anlara sahne oldu.

