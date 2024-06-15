Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da jetsurf hünerleriyle göz doldurdu

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da tatil yaparken Yalıkavak'ta jetsurf üzerinde hünerlerini sergiledi. İşte detaylar...

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da jetsurf hünerleriyle göz doldurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2024 10:31

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da tatil yaparken Yalıkavak'ta jetsurf üzerinde hünerlerini sergiledi. Sabahın erken saatlerinde plaja gelen Tatlıtuğ, denizde adeta bir şov gerçekleştirdi.

Yaklaşık yarım saat süren jetsurf performansıyla dikkatleri üzerine çeken 40 yaşındaki oyuncu, sörf tahtasının üzerinde keyifli anlar yaşadı. Tatlıtuğ'un ara ara dengesini kaybedip düşmesi de kameralara yansıdı, ancak bu anlar bile onun enerjisini ve keyfini bozmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un denizdeki performansı, izleyenlerden tam not aldı ve tatilciler tarafından büyük ilgi gördü.

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