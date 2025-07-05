Kıvanç Tatlıtuğ bilim ve gerilim dolu bir rolle geliyor

Kıvanç Tatlıtuğ, televizyon ekranlarına geri dönüyor! Uzun süredir televizyon dizilerine mesafeli duran yakışıklı oyuncu, bu kararını değiştirdi. OGM Pictures, sosyal medya üzerinden yaptığı video paylaşımıyla bomba haberi duyurdu: Kıvanç Tatlıtuğ, ‘Olasılıksız’ dizisinin başrolünde yer alacak.

Televizyon kararsızlığı sona erdi

En son Show TV ekranlarında yayınlanan ve Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı ‘Aile’ dizisiyle izleyici karşısına çıkan Tatlıtuğ, projelere seçici yaklaşıyordu. Muhabirlere yaptığı açıklamalarda “televizyon dizilerine sıcak bakmadığını” belirtmişti. Ancak yeni sezonda bu tutumunu değiştirdi ve Star TV’de yayınlanacak iddialı bir yapımın başrolü için anlaşma sağladı.

Kıvanç Tatlıtuğ, David Caine karakteriyle geliyor

Adam Fawer’ın kült romanından uyarlanan ‘Olasılıksız’, izleyiciyi bilim, psikoloji ve gerilimle harmanlanan bir dünyaya sürükleyecek. Tatlıtuğ, dizide bir üniversitede eğitim görevlisi olan olasılık uzmanı David Caine karakterine hayat verecek. Rolüyle izleyicileri şaşırtmaya hazırlanan Tatlıtuğ’un performansı şimdiden merak konusu oldu.

Senaryo Necati Şahin’e emanet

Dizinin senaryo koltuğunda ise ‘Kızıl Goncalar’ dizisinin başarılı yazarı Necati Şahin oturuyor. Bu iş birliği, diziyi sezonun en güçlü projelerinden biri haline getiriyor. Tatlıtuğ’un geri dönüşü, hem hayranlarını hem de sektörü heyecanlandırmış durumda.