Kıvanç Tatlıtuğ 7 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun Yanında Ecel Terleri Döktü!

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki fenomen oğlu Zayn Sofuoğlu'nun kullandığı araca bindi.

Kıvanç Tatlıtuğ 7 Yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun Yanında Ecel Terleri Döktü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2026 11:23

Türkiye'nin en karizmatik ve popüler aktörlerinden biri olan aynı zamanda gerçek hayatında da tam bir motor ve hız tutkunu olarak bilinen Kıvanç Tatlıtuğ bu kez direksiyonu kendisinden çok daha genç ama oldukça profesyonel bir isme emanet etti. Dünya şampiyonu eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun yaşından büyük araçları ustalıkla kullanmasıyla dünya çapında fenomen haline gelen 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'yla Kıvanç Tatlıtuğ'un bir araya geldiği anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Sofuoğlu'nun 7 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'yla bir araya geldi. Kullandığı çeşitli otomobiller ve motosikletlerle adından sıkça söz ettiren 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu Kıvanç Tatlıtuğ'yla bir araya geldi. Zayn'ın kullandığı araca binen Kıvanç Tatlıtuğ "Zayn lütfen bana acı" ifadelerini kullandı.

Direksiyonda 7 Yaşındaki Şampiyon Yan Koltukta Efsane Oyuncu

Zayn'ın yaşına rağmen sınırları zorlayan sürüş yeteneği karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncunun lüks aracın yolcu koltuğuna bindiğindeki heyecanı ve eğlenceli korkusu kameraya yansıdı. Hız tutkusuyla tanınan Tatlıtuğ'un 7 yaşındaki minik pilota "Bana acı" diyerek takılması izleyenleri kahkahaya boğdu.

Zayn Sofuoğlu ünlü oyuncu ile buluşma anına dair görüntüleri ise sosyal medya hesabından yayımladı. Kıvanç Tatlıtuğ ise paylaşıma "Adamım Zayn" yorumunu yaptı.

Sosyal Medya Bu Buluşmayı Konuşuyor

Zayn Sofuoğlu'nun resmi Instagram ve YouTube hesaplarından paylaşılan video sadece dakikalar içinde yüz binlerce beğeni ve yorum aldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un minik fenomene verdiği destek ve aralarındaki samimi diyalog takdir toplarken takipçiler "İki karizmatik adam yan yana" şeklinde binlerce yorumda bulundu.

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