Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 Milyon Euro’luk Yatıyla Bodrum Tatilinde

Kıvanç Tatlıtuğ, 1,5 milyon Euro’luk Mazu 52 HTS yatıyla Bodrum Yalıkavak’ta ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ 1,5 Milyon Euro’luk Yatıyla Bodrum Tatilinde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2025 11:05

Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle birlikte Bodrum Yalıkavak koylarında tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü oyuncu, 1.5 milyon Euro değerindeki lüks yatıyla göz kamaştırdı. Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile Ege koylarını gezen Tatlıtuğ’un denizdeki kaptanlık performansı, görenleri hayran bıraktı.

Aile Tatilinden Keyifli Kareler

Habertürk’ten Erdal Öztürk’ün haberine göre, ünlü oyuncu yeni aldığı Mazu 52 HTS model özel sipariş yatıyla Yalıkavak’ta objektiflere takıldı. Tatlıtuğ, deniz keyfi sırasında dümeni kendi kullanarak tüm detaylarla ilgilendi. Tatlıtuğ’un rahat tavırları ve profesyonel kaptan gibi yönetimi dikkat çekti.

Başak Dizer ve Kurt Efe Yanında

Başak Dizer Tatlıtuğ ve minik Kurt Efe, ünlü oyuncuya tatil boyunca eşlik ediyor. Ege koylarının turkuaz sularında ailesiyle vakit geçiren Tatlıtuğ, hem dinleniyor hem de oğlu ile keyifli anlar yaşıyor. Tatil boyunca enerjik ve mutlu halleriyle dikkat çeken çift, objektiflere sıcak kareler verdi.

1,5 Milyon Euro’luk Lüks Yat

Kıvanç Tatlıtuğ’un tercihi olan Mazu 52 HTS model yatın fiyatının yaklaşık 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Hem konforlu tasarımı hem de performansıyla öne çıkan bu yat, Bodrum koylarında büyük ilgi topladı. Tatlıtuğ, tüm tekne işlerini kendisi yaparak denizcilik konusundaki yeteneklerini sergiledi.

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