Kıvanç Tatlıtuğ, 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uygun değil"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına davet edildi. Açılış için 12 milyon TL ve özel bir uçak tahsis edilmesi teklif edilen Tatlıtuğ, bu cömert teklifi kariyerine uygun bulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Kariyerine odaklanan ve seçici davranan Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce de Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den gelen iş tekliflerini kabul etmemişti. Tatlıtuğ’un bu kararları, kariyerinde belli bir çizgide ilerlemek istediğinin ve ticari etkinliklerden çok sanatsal projelere önem verdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.