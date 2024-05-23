Kıvanç Tatlıtuğ, 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uygun değil"

Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına katılması için yapılan 12 milyon TL'lik teklifi, kariyerine uygun olmadığını belirterek reddetti.

Kıvanç Tatlıtuğ, 12 milyonluk teklifi reddetti:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-05-2024 17:11

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına davet edildi. Açılış için 12 milyon TL ve özel bir uçak tahsis edilmesi teklif edilen Tatlıtuğ, bu cömert teklifi kariyerine uygun bulmadığı gerekçesiyle reddetti.

Kariyerine odaklanan ve seçici davranan Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce de Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den gelen iş tekliflerini kabul etmemişti. Tatlıtuğ’un bu kararları, kariyerinde belli bir çizgide ilerlemek istediğinin ve ticari etkinliklerden çok sanatsal projelere önem verdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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